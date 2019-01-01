ساري بعد الوصول للنهائي: نحن بحاجة للراحة

إصابة لوفتس تشيك ليست خطيرة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي سعادته بالفوز على أينتراخت فرانكفورت في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وقال ساري لبي تي سبورت عقب المباراة:"أعتقد أننا لعبنا الشوط الأول بشكل جيد ثم بدأت المتاعب بعد الاستراحة، لقد تلقينا هدفاً في 10 دقائق من الذعر".

وأضاف:"لقد كنا أفضل في الفترة الأخيرة من المباراة ولكننا كنا مرهقين في الوقت الإضافي، لقد بدأنا بثلاثة إصابات وتلقينا اثنين خلال المباراة، فقدنا أندرياس كريستنسن وروبن لوفتس تشيك، ولذلك لم يكن الأمر سهلاً ولكننا الآن في النهائي".

وعن إصابة لوفتس تشيك قال:"ليست خطيرة، لقد كانت الشد المعتاد الذي يأتي بعد 75 دقيقة".

وتابع:"الآن نحن بحاجة للراحة، للأسف يجب علينا الذهاب إلى الولايات المتحدة ولكن لدينا 10 أيام الآن للاستعداد لأجل النهائي وبالتالي نحن بحاجة لاسترداد الطاقة".

يذكر أن تشيلسي سيواجه آرسنال في النهائي بعد فوزه على أينتراخت فرانكفورت 4-3 بركلات الترجيح.