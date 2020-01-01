ساري: المباريات تشهد عكس ما نقوم به في التدريبات

ساري يتحدث عن سبب خسارة يوفنتوس من أولمبيك ليون في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

قال ماوريسيو ساري مدرب نادي يوفنتوس إن المباريات التي يخوضها الفريق تشهد الكثير من البطء مقارنة بما يقوم به اللاعبون في التدريبات.

المزيد من الفرق

وخسر يوفنتوس مواجهة الذهاب أمام أولمبيك ليون في معقل الأخير بهدف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وقال ساري في تصريحات ما بعد المباراة إن لاعبي يوفنتوس ظهروا بكثير من البطء، حيث كانت الكرة تمر بين أقدامهم بصورة لا يمكنها أن تقود للفوز في دوري الأبطال.

وأضاف: "لا أستطيع أن أفهم السبب في أن الكرة كانت تتحرك بسرعة مضاعفة في التدريب مقارنة بحالة المباراة، الأمر لا يمكن تفسيره بالنسبة لي"

وتابع: "هذا تسبب في فقدان التمركز، وتكون المواجهات كلها في الخلف في مناطقك الدفاعية، وتسمح للاعبي الخصم بإيجاد المساحات التي يبحثون عنها"

وأردف: "الشوط الثاني كان أفضل، لكن بصراحة لم يكن هذا كافياً لمباراة في دوري أبطال أوروبا، لا أعرف لماذا لا يمكنني جعل اللاعبين يفهمون أهمية تحريك الكرة بسرعة"

وأكمل: "هو أمر ضروري وسنواصل العمل من أجل تطبيقه وسنحصل على ذلك عاجلًا أم آجلًا، المهم أننا سنحاول تعويض النتيجة في مباراة الإياب

دوري أبطال أوروبا: السيتي يقهر ريال مدريد وليون يحقق المفاجأة أمام يوفنتوس

يذكر أن يوفنتوس قد ودع نسخة العام الماضي من دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد مفاجأة البطولة أياكس أمستردام.