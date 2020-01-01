ساري عن نتائج يوفنتوس السلبية: لا يوجد ما يدعو للقلق سوى الصحة

ساري لا يهتم بنتائج يوفنتوس بقدر ما يهتم بصحته

فسر ماوريتسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس سبب تراجع نتائج فريقه في الفترة الأخيرة، بأنه لا يمكن لفريق أن يكون في صعود مستمر يجب أن يكون هناك فترات عادية.

وتعادل يوفنتوس مع ميلان، بهدف لكل فريق في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب سان سيرو.

وقال ساري في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد لعبنا بشكل جيد في بناء اللعب من الخلف، ولكن كنا نفتقد لإنهاء الهجمات في الثلث الأخير".

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وواصل: "في بعض الأحيان نكون بطيئين للغاية، لم يكن يجب أن نسمح لإبراهيموفيتش بالدخول إلى منطقة الجزاء، لم نكون ندافع بشكل صلب بما فيه الكفاية".

وأضاف: "أنا لست قلقاً، لأن ما يستحق القلق والخوف في الحياة فقط هو الصحة، إنها تبدو مرحلة عادية يمر بها الفريق، لا يمكن لفريق أن يكون في صعود مستمر فهذه رياضة وتعتمد على الظروف الجسدية والنفسية للعديد من اللاعبين".

ويمر يوفنتوس بفترة تراجع في النتائج، والتي كان آخرها الخسارة من فيرونا مطلع الأسبوع في الدوري الإيطالي.

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وأكمل: "مستوانا توقف عن التطور منذ ثلاثة أسابيع، نستقبل أهدافاً يمكننا أن نتجنبها، ولكني رأيت بعض الأمور الإيجابية الليلة".

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين ميلان ويوفنتوس، ستكون يوم الأربعاء 4 مارس القادم على ملعب يوفنتوس.