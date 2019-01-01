ساريتش يصل النمسا للانضمام إلى معسكر الأهلي السعودي

الأهلي كان قد أعلن عن التعاقد مع ساريتش بعقد يمتد لمدة (3) سنوات

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وصل اللاعب البوسني إلفيس ساريتش لاعب الأهلي السعودي الجديد إلى مقر معسكر الفريق في النمسا، وذلك للمشاركة في التدريبات استعداداً لبدء منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الأهلي كان قد أعلن عن التعاقد مع ساريتش بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مقبلة، قادماً من صفوف سوون سامسونج الكوري الجنوبي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.

تقارير قالت أن الأهلي تعاقد مع اللاعب مقابل 4.5 مليون دولار "1.5 مليون دولار لناديه، ومليون دولار للاعب عن كل عام".

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وكان الأهلي قد تعاقد مع لاعب الوسط الدولي الصربي دانييل أليكسيتش ( 28 عاماً ) بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مقبلة، قادماً من صفوف مالاتياسبور التركي.

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لكن، هل يتمكن بلماضي من تخطي دافع سيسي الاستثنائي؟ 👊

أما تونس، فقط خانها الحظ ومعز! 🤦🏻‍♂️@MagedGazr يُرشح الجزائر للقب، فمن ترشح أنت؟ 🏆 pic.twitter.com/DSmLHsmZoQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

يُذكر أن هناك تقارير أشارت إلى أنه ما زال هناك صفقتان للاعبين أجنبيين للأهلي، أحدهما صانع ألعاب والآخر قلب دفاع بناء على توصيات المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.