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ساريتش يصل النمسا للانضمام إلى معسكر الأهلي السعودي

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الأهلي كان قد أعلن عن التعاقد مع ساريتش بعقد يمتد لمدة (3) سنوات
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

وصل اللاعب البوسني إلفيس ساريتش لاعب الأهلي السعودي الجديد إلى مقر معسكر الفريق في النمسا، وذلك للمشاركة في التدريبات استعداداً لبدء منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الأهلي كان قد أعلن عن التعاقد مع ساريتش بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مقبلة، قادماً من صفوف سوون سامسونج الكوري الجنوبي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.

تقارير قالت أن الأهلي تعاقد مع اللاعب مقابل 4.5 مليون دولار "1.5 مليون دولار لناديه، ومليون دولار للاعب عن كل عام".

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وكان الأهلي قد تعاقد مع لاعب الوسط الدولي الصربي دانييل أليكسيتش ( 28 عاماً )  بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مقبلة، قادماً من صفوف مالاتياسبور التركي.

يُذكر أن هناك تقارير أشارت إلى أنه ما زال هناك صفقتان للاعبين أجنبيين للأهلي، أحدهما صانع ألعاب والآخر قلب دفاع بناء على توصيات المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

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