ماذا حدث في باريس؟

أبدى ثنائي منتخب فرنسا جول كوندي وأوريلين تشواميني سعادتهما بالمؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات التشريعية في فرنسا.

وحسب النتائج فإن تحالف اليسار تصدّر في الجولة الثانية، بينما احتل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدمًا على أقصى اليمين، الذي حل ثالثًا وكان يتوقع حصوله على أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية.

وقال كوندي، نجم دفاع برشلونة: "الراحة تعادل القلق الذي ساد الأسابيع الأخيرة، وهي هائلة، تهانينا لكل الفرنسيين الذين حشدوا جهودهم حتى لا يجد هذا البلد الجميل نفسه محكومًا باليمين المتطرف".

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من جهته، علق أوريلين تشواميني، نجم وسط ريال مدريد: "انتصار الشعب".

ويستعد ثنائي فرنسا لخوض مواجهة إسبانيا الحاسمة في نصف نهائي يورو 2024 التي تحتضنها ألمانيا خلال الفترة الحالية.