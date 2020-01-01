ساديو ماني يرفض الرحيل عن ليفربول إلا لهذا النادي!

النجم السنغالي ساديو ماني متمسك بالبقاء رفقة فريق ليفربول فيما تبقى من تعاقده مع الريدز، إلا لو طلبه ريال مدريد.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن تمسك النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول بالاستمرار رفقة الريدز خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت مجلة "فرانس فوتبول" والتي أكدت أن ماني قرر الاستمرار مع الريدز إلا في حالة تقديم ريال مدريد عرضًا لضمه.

وأوضحت المجلة أن اللاعب سعيد في صفوف الريدز لكن اللعب في صفوف ريال مدريد يعد أمرًا مختلفًا بالنسبة له، وكذلك بالنسبة لناديه ليفربول الذي لن يستطيع اقناعه بالاستمرار لو أراده الملكي.

المزيد من الفرق

وكانت المجلة قد أكدت قبل عامين أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد قد أراد ضم ماني قبل رحيله بنهاية فترته الأولى عن الفريق.

نيمار يضحي وأوزيل يثير المشاكل .. عناوين الصحف 21 أبريل 2020

ويقدم ماني مستويات مذهلة في الأشهر الماضية ووصل للمركز الرابع في ترتيب جائزة أفضل لاعب بالعالم وتنافس مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وتقدر القيمة السوقية في الوقت الحالي لساديو ماني بأربعة أضعاف ما كانت عليه عندما انضم لصفوف ليفربول قادمًا من ساوثامبتون مقابل 41 مليون يورو وقتها.

وذكرت التقارير أن ريال مدريد لن يتردد للحظة واحدة في تقديم عرضًا لضم اللاعب خلال الأشهر المقبلة لو وجد كل الظروف المناسبة لذلك بعيدًا عن الجانب الفني، حيث يعد زيدان من أكبر المعجبين باللاعب.

جدير بالذكر أن ساديو ماني كان قد أنهى الموسم الماضي على رأس هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع المصري محمد صلاح والجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال .