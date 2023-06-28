ساديو ماني يحسم قراره النهائي بشأن بايرن ميونخ.. ويكشف تفاصيل أزمة ساني

ماني يحسم مستقبله مع بايرن ميونخ

تحدث ساديو ماني، نجم فريق بايرن ميونخ، لأول مرة عن واقعة ضربه لزميله ليروي ساني، ومستقبله مع الفريق الألماني بالفترة القادمة.

وقام ماني بضرب ساني، في غرفة تبديل الملابس عقب مباراة بايرن ميونخ أمام مانشستر سيتي في ذهاب بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المنقضي، وتم إيقافه من قبل النادي بسبب أفعاله وتوقيع عقوبة عليه.

وعلق ماني على الواقعة في تصريحاته لقناة ‏"2sTV" السنغالية قائلًا: "شيء من هذا القبيل يمكن أن يحدث ولقد حدث كنا قادرين على حل هذه المشكلة الصغيرة، في بعض الأحيان يكون من الجيد حل المشاكل ولكن ربما ليس بهذه الطريقة وهذا وراءنا الآن".

وأوضح ماني حقيقة انتقاله لنادي أخر هذا الصيف قائلًا: "إذا سارت الأمور على ما يرام سأعود إلى بايرن ميونخ لقد كان موسمًا معقدًا للغاية ولم يكن مفاجأة بالنسبة لي كنت أتوقع أن يكون الأمر معقدًا بعض الشيء وهذا طبيعي أنا أحب التحديات وبايرن يمثل تحديًا كبيرًا والآن يجب علي تقديم كل شيء لمواجهة هذا التحدي ".

وانتقل ماني إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي من فريق ليفربول، لكنه لم يظهر بمستواه المعروف منذ انتقاله لبطل الدوري الألماني، حيث سجل 11 هدفًا فقط في 37 مباراة.