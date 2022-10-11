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"ساديو ماني سيذهب إلى قطر.. هذا أكيد"

أحمد مجدي
4:41 م غرينتش+2 10‏/11‏/2022
Sadio Mane Senegal 2022
أبرز أسود التيرانجا لن يغيب عن المونديال

أخبار جيدة لمشجعي منتخب السنغال حول أهم نجوم أسود التيرانجا، ساديو ماني، والذي أقلق أنصار المنتخب بإصابته في مباراة فيردر بريمن الأخيرة له قبل أن يذهب إلى كأس العالم.

وعلم "جول" أن مدة غياب ماني ستتراوح بين 3-4 أسابيع وأن التجهيز يجري على قدم وساق للحاق السنغالي بالمباراة الثالثة.

وكالة الأنباء الفرنسية نقلت تصريحات لها عن مسؤولي الاتحاد السنغالي لكرة القدم تؤكد أن "هناك شيئًا واحدًا مؤكدًا، وهو أن ماني سيكون في القائمة المستدعاة للمونديال".

وأفاد المسؤولون بأن ماني هادئ ومحترف ويعرف أن التعامل مع تلك الإصابة ليس من صميم عمله فقط.

يذكر أن اللاعب الحاصل على المركز الثاني خلف بنزيما في جائزة الكرة الذهبية قد قدم موسمًا رائعًا سواءً مع ليفربول أو بايرن ميونخ وكذلك حصد لبلاده أول لقب على مستوى كأس أمم إفريقيا وقادهم للوصول إلى كأس العالم 2022 في قطر.

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