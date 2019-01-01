ساديو ماني: جوارديولا أرادني في بايرن ميونيخ

نجم ليفربول ساديو ماني يتحدث عن رغبة بيب جوارديولا في ضمه حينما كان مدربًا لبايرن ميونيخ

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث النجم الدولي السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول عن وقت كان سينتقل فيه إلى بايرن ميونيخ قبل أن ينضم إلى صفوف الريدز.

وكان ماني قد تحدث عن أبرز المراحل التي مرت بها مسيرته الكروية، وذلك قبل الالتحاق بساوثهامبتون ومنه إلى ليفربول قبل عامين ونصف.

وفي هذا الإطار، قال ماني إنه كان قريبًا من الانتقال إلى صفوف بايرن ميونيخ صيف العام 2015 عندما كان يلعب في صفوف ساوثهامبتون.

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وقال ماني: "لقد طلب بيب جوارديولا التعاقد معي وأبلغ إدارة بايرن ميونيخ بذلك، ولكن الصفقة توقفت في اللحظات الأخيرة لأسباب لا أعرفها"

وأضاف: "لقد سارت المفاوضات بين إدارتي بايرن ميونيخ وساوثهامبتون بشكل جيد، ولكنها توقفت فجأة بعد خلاف بين الطرفين على تفاصيل لم تعلن بعدها"

وتابع: "أنا أحترم بيب جوارديولا كثيرًا، ولكنني في مرحلة جيدة مع ليفربول، وأعمل مع مدرب كبير وهو يورجن كلوب، الرجل الذي قدم لي الكثير"

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يذكر أن ساديو ماني كان قد انضم إلى صفوف ليفربول سيف العام 2016 قادمًا من ساوثهامبتون، في صفقة قدرت بحوالي 30 مليون جنيه استرليني.