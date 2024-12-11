بعد المطالبات برحيله .. الكشف عن حقيقة تلقي ساديو ماني عرضًا أوروبيًا

هل يرحل ماني عن النصر؟

انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، التي تؤكد على أن النجم السنغالي ساديو ماني قد تلقى عرضًا أوروبيًا ضخمًا، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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التقارير أكدت على أن نادي إنتر الإيطالي، يرغب في التعاقد مع ساديو ماني من النصر، في ظل موافقة اللاعب، للعودة مرة أخرى إلى أوروبا.

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وكشف الإعلامي علي العنزي، عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" عن أن ساديو ماني لم يتلق عروضًا رسمية، للحصول على خدماته.

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جاء ذلك في ظل المطالبات الجماهيرية برحيل ماني، بسبب عدم تقديمه للمستوى المطلوب مع الفريق مؤخرًا، وتواضع مستواه وعدم قدرته على مساعدة العالمي.

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ويحتل النصر المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، بعد مرور 13 جولة، كما حسم الفريق صعوده إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة.