"سأواجه الأصعب في مسيرتي" .. ساديو ماني "المصدوم" يتحدث

نجم النصر يتحدث عن تحدياته خلال الفترة المقبلة

حضر السنغالي ساديو ماني؛ جناح النصر السعودي، مراسم سحب قرعة كأس أمم إفريقيا ساحل العاج 2023، ممثلًا عن بلاده، لكن ربما النتائج لم تعجبه.

القرعة أوضعت أسود التيرانجا في المجموعة الثالثة رفقة الكاميرون، غينيا وجامبيا، وفور الكشف عن وجود الأسود غير المروضة رفقة السنغال، وضع ماني يده على وجهه معربًا عن صدمته.

وعقب القرعة، قال نجم النصر خلال تصريحاته لقناة "Canal+": "ستكون أصعب بطولة في التاريخ الدولي، مجموعتنا صعبة بل معقدة للغاية، أنا نصفي جامبي ونصفي غيني، فوالدي من غينيا، لذلك لن تكون بطولة سهلة بالنسبة لي".

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وأضاف: "سنقدم أفضل ما لدينا للتأهل للدور الثاني، نعلم كم الصعوبات، لكن سنفعل ما بوسعنا لتحقيق الهدف".

يذكر أن البطولة الإفريقية من المقرر أن تنطلق في 13 من يناير المقبل على أن تنتهي في 11 من فبراير، بمشاركة 24 منتخبًا للنسخة الثالثة على التوالي.

وكانت ماني قد قاد منتخب بلاده للتتويج بطلًا لنسخة 2021 من كان، بعدما تغلب على منتخب مصر في النهائي.