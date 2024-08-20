حُسمت .. الاتحاد يضم ساديو ماني وعبد الإله العمري من النصر

الاتفاق تم لكن ما هي صيغة الصفقة؟

بعد شد وجذب خلال الأيام القليلة الماضية، نجح الاتحاد في التوصل لاتفاق مع النصر حول ضم لاعبيه، ساديو ماني وعبد الإله العمري، وذلك حسبما أعلن الصحفي عبد الرحمن الحميدي.

الحميدي، مقدم برنامج برا 18، كان قد أكد سابقًا توقف المفاوضات بين الطرفين، لكنه عاد صباح اليوم وأكد حسم الصفقة تمامًا وانتقال الثنائي النصراوي إلى الاتحاد بالإعارة لموسم واحد.

وأوضح الحميدي أن العميد أصبح بذلك قريبًا من التخلص من الثنائي، جوتا ولويز فيلبيبي، وقد وصف طريقة إدارة النادي للمفاوضات بالذكية جدًا، حيث نجح في تلبية طلباته الفنية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ماني كان قد انضم للنصر بعد جدل كبير مع الأهلي الصيف الماضي، ورغم الآمال الكبيرة إلا أن اللاعب لم يُقدم الأداء المتوقع خاصة في المباريات الكبيرة والحاسمة، ليُقرر النادي التخلص منه هذا الصيف، وبعد فشل محاولة تسويقه خارجيًا اتجه لخيار الاتحاد.

الحميدي أكد خلال تغريدته على منصة إكس على الدور المهم الذي لعبه برنامج الاستقطاب في احتواء العلاقة المتوترة بين الناديين وإيجاد الحلول المناسبة لجميع الأطراف.