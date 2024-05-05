ساخرًا من برشلونة وجوان لابورتا .. أسطورة ريال مدريد يحتفل بلقب الدوري الإسباني!

شاهد كيف احتفل أسطورة ريال مدريد

احتفل النجم جوتي أحد أساطير نادي ريال مدريد، بتتويج فريقه السابق ببطولة الدوري الإسباني، ساخرًا من نادي برشلونة ورئيسه جوان لابورتا!

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه، بعدما فاز على قادش قبل خسار برشلونة على يد جيرونا بنتيجة 4-2 مساء أمس السبت.

ونشر نجم ريال مدريد التاريخي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تغريدة أشعل بها مواقع التواصل الاجتماعي، يسخر فيها من حديث لابورتا بشأن إمكانية إعادة الكلاسيكو الأخير الذي حسمه ريال مدريد لصالحه.

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وقال جوتي في التغريدة: "انتهت القصة، HALA MADRID ولم يتبق لدي سوى شك واحد، وهو معرفة ما إذا كانت مباراة جيرونا وبرشلونة ستُعاد أم لا".

وكان لابورتا قد قال عقب الكلاسيكو الذي فاز فيه ريال مدريد 3-2 على برشلونة: "سنطالب بإعادة المباراة، بعد أن نحصل على جميع الصور والتسجيلات من جانب اتحاد الكرة ولجنة الحكام" مبديًا غضبه الشديد من المستوى التحكيمي في تلك المواجهة.