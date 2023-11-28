ساخرًا من النصر قبل ديربي الهلال .. سامي الجابر يحتفل بفوز السعودية بتنظيم معرض إكسبو 2030

أسطورة الهلال لديه طريقة خاصة للاحتفال أراد بها "قصف جبهة" النصر..

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لأن الديربيات تشتعل خارج الملعب بـ"قصف الجبهات" قبل أيام من مواعيدها، هكذا فعل أسطورة الهلال سامي الجابر قبل ديربي الرياض المنتظر أمام النصر.

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الديربي من المقرر أن يقام في الأول من ديسمبر المقبل، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

واليوم الثلاثاء، حقق الزعيم الفوز أمام نافباخور الأوزبكي بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

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هذا الفوز احتفل به الجابر بطريقة خاصة، إذ كتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فبعدما أشاد بأداء لاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش خلال اللقاء، كتب مخاطبًا حساب الهلال: "بس وين صورة جحفلي نبي نشوفه ولو بالدكة".

سؤال الأسطورة الهلال عن جحفلي تحديدًا يرجع لما شهده ديربي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2015، فبينما كان النصر متقدمًا بهدف نظيف في الشوط الإضافي الأول، نزل جحفلي بديلًا وخطف هدف التعادل في الدقيقة 119 فيما عرف بعد ذلك بـ"الجحفلة"، ليفوز الزعيم باللقاء بفضل ركلات الترجيح بعد ذلك.

الإشار هنا كذلك في تغريدة الجابر لجحفلي ترجع لتوقيت الهدف حيث الدقيقة 119، بينما فازت السعودية اليوم، بتنظيم معرض "إكسبو 2030" بحصولها على 119 صوتًا مقابل 29 لكوريا الجنوبية و17 لإيطاليا.

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