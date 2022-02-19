ساجرادا ضد الزمالك: مباشر لحظة بلحظة

ساجرادا 0×0 الزمالك

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الزمالك وساجرادا

92' أووووووووووووووووووووه القائم يحرم الزمالك من الفوز! تمريرة من أوناجم إلى بن شرقي الذي يسدد كرة قووية ولكنها تصطدم بالقائم

90' تسديدة من خارج المنطقة بقدم إمام عاشوور ولكن الكرة بعيدة عن القائم الأيمن لمرمى ساجرادا

82' أوووووووووووووووووووه أبو جبل ينقذ فرصة هدف محقق لفريق ساجرادا بعد أن قام اللاعب بتجاوز المدافعين بشكل رائع قبل أن ينفرد بحارس الزمالك

تبديل للزمالك بدخول إسلام جابر وخروج المثلوثي

78' أوووووووووووه أبو جبل يتصدى لتسديدة أخرى قووووية ويُخرج الكرة لركنية

77' خطيرررة لساجرادا، ركلة حرة مباشرة، وتسديدة صارررررروخية ولكن أبو جبل يتصدى وتخرج لركنية

72' عررررضية من أوناجم ولكن الحارس يمسك بالكرة

69' أوووووه بن شرقي يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء ولكنها تصطدم بالمدافع

تبديلين للزمالك بخروج الجزيري وشيكابالا ودخول عمر السعيد وأوناجم

66' أووووه الجزيري يستحوذ على الكرة بشكل رائع، يمرر إلى فتوح الذي ينطلق في المساحة ويسدد ولكن حارس ساجرادا يُخرج الكرة لركنية جديدة

65' أووووووووووه خطيرررررة للزمالك، عرررضية من فتوح تصل إلى المثلوثي الذي يسددها برأسه قوية ولكن حارس ساجرادا يتألق، يتصدى للكرة وتخرج لركنية

63' أووووووه خطيرررة للزمالك، الكرة تصل لشيكابالا على حدود منطقة الجزاء وتسديدة قووووووية ولكن حارس ساجرادا يتصدى لها

62' تسديدة قووية من الفريق الأنجولي ولكن الكرة عالية وبعيدة عن مرمى الزمالك

60' خطيررررة من ساجرادا، الجناح الأيمن يراوغ بشكل رائع، ينطلق ويسدد كرة قوووية ولكنها عالية عن مرمى أبو جبل

60' بطاقة صفراء ليوسف أوباما بعد عرقلة لاعب ساجرادا

59' بن شرقي يضغط على مدافع ساجرادا ويخطف الكرة، يحاول الانفراد بالمرمى ولكن الحارس يخرج من مرماه ويشتت الكرة

56' بطاقة صفراء لأمير عزمي من الجهاز الفني للزمالك بسبب اعتراضه على حكم المباراة

48' ضغط قوي من الزمالك في بداية الشوط الثاني

46' أوووووووووووووووه خطيررررررة للزمالك، رركنية، المدافع يلمسها وتصل إلى بن شرقي يسددها ولكن الحارس يتصدى، ترتد لعبد الغني ولكنه يسددها عالية عن المرمى

45' أوووووووووووووه تسديدة قوووووية من إمام عاشور ولكنها تمر بمحاذاة العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

45' أوووووووووووووووه سيف الدين الجزيري يهدر فرصة هدف محقق! تمريرة من فتوح إلى الجزيري الذي يسددها ولكن المدافع يشتتها برأسه من على خط المرمى.. ركنية للزمالك

42' ركنية للزمالك، يلعبها شيكابالا وعررضية ولكن حارس ساجرادا يخرج من مرماه ويشتت الكرة، يصطدم بواحد من زملائه، ليسقط مصابًا ويتلقى العلاج

38' عرررضية للزمالك ورأسية من سيف الدين الجزيري ولكن الكرة تصل سهلة لحارس الفريق الأنجولي

35' ضغط من فريق ساجرادا الذي يبحث عن هدف التقدم

30' ضربة حرة مباشرة للفريق الأنجولي، تسديدة قوووية ولكنها عالية عن العارضة

29' عرررضية من الجهة اليسرى لساجرادا ورأسية ولكن الكرة تعلو العارضة

27' تسديدة من رزاق سيسيه ولكن الكرة عااالية جدًا عن مرمى ساجرادا

25' استراحة للاعبين لتلقي التعليمات من المدرب والحصول على ا

20' خطأ للزمالك بعد عرقلة رزاق سيسيه

14' سيطرة واستحواذ من فريق ساجرادا

9' حمزة المثلوثي يسقط متألمًا للإصابة بعد تدخل قوي من لاعب ساجرادا.. خطأ للزمالك

تعطل اللعب لإصابة لاعب من ساجرادا بعد التحام مع إمام عاشور

7' فرررصة للزمالك، مرتدة، الكرة من الجزيري في المساحة إلى أوباما، تمريرة إلى سيسيه الذي يسدد ولكن كرته تمر بعيدة عن المرمى

4' أووووه خطيررة لفريق ساجرادا، ضربة حرة غير مباشرة للفريق الأنجولي، دفاع الزمالك يشتت الكرة بإتجاه مرماه ولكنها تعلو العارضة، وتخرج لركنية

2' خطأ للزمالك من خارج منطقة الجزاء بعد عرقلة سيف الدين الجزيري

صافرة البداية

تشكيل الزمالك

يبدأ المدرب كارتيرون بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

أحمد فتوح - محمود الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي

محمد عبد الغني - إمام عاشور

رزاق سيسيه - يوسف أوباما - شيكابالا

سيف الدين الجزيري

يسعى الزمالك لتعويض التعثر في الجولة الماضية عندما تعادل مع بترو أتلتيكو على ملعبه بهدفين لكل فريق، في المقابل سيحاول ساجرادا الخروج بنتيجة إيجابية بعض الخسارة في المباراة الأولى أمام الوداد بثلاثة أهداف نظيفة.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا 2021/2022، وسيُقام اللقاء على ستاد 11 نوفمبر.