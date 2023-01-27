"سابوه ليه" .. جمهور الاتحاد يستفز النصر بهتاف حمد الله

جماهير العميد تستفز جمهور النصر

Shahid

احتفلت جماهير نادي الاتحاد بالانتصار الذي حققته النمور، على حساب نادي النصر، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، وبالهدف الذي سجله النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

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وانتصر نادي الاتحاد على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، مساء أمس الخميس.

ونشرت إحدى مشجعات نادي الاتحاد عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه جماهير العميد وهي تحتفي بطريقتها الخاصة بتألق حمد الله.

وقامت الجماهير بالهتاف الشهير لها "سابوه ليه"، في إشارة لترك نادي النصر للمهاجم حمد الله، الذي تألق أمامهم وسجل هدفًا في انتصار النمور.

عبد الرزاق حمد الله كان لاعبًا في صفوف نادي النصر، حتى تم فسخ التعاقد معه في نوفمبر 2021، قبل انتقاله إلى الاتحاد الذي تألق معه.

Shahid