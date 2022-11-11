سابقة فريدة .. موسم الرياض يجلب كأس العالم إلى السعودية

الأجواء المونديالية ليست مقصورة على قطر

أعلن فيفا رسمياً عن إنشاء منطقة مشجعين في المملكة العربية السعودية أثناء كأس العالم بقطر 2022، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم بياناً أوضح فيه أن مجمع فيصل بن فهد سيكون مسرحاً لمنطقة المشجعين "كوكا كولا" الرسمية لعرض فعاليات المونديال بسعة تصل إلى 5000 مشجع ومشجعة.

The Coca-Cola FIFA Fan Festival is coming to Riyadh! 🇸🇦



Here's how you can attend ⬇️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 11, 2022

وتجرى العادة أن تقام مناطق المشجعين الرسمية التابعة لفيفا في البلد المستضيف فقط، ولكن بسبب قرب المسافة بين قطر والسعودية، تم اتخاذ القرار لإقامة منطقة خاصة في الرياض.

ولن تقتصر الفعاليات على عرض مباريات البطولة، ولكن ستشهد أيضاً إقامة حفلات موسيقية، وعدة أنشطة أخرى للاحتفاء بالجمهور الحاضر.

وستصبح المنطقة مفتوحة للجمهور رسمياً بحسب بيان فيفا بداية من العشرين من الشهر الجاري مع انطلاق مباريات كأس العالم رسمياً بالافتتاح بين قطر والإكوادور.