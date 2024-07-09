سابقة هي الأولى في التاريخ! .. اتفاق جديد بين فيفا وكاس بشأن قضية منع الأهلي من التعاقدات

كاس اتخذت قرارها بالفعل والأهلي ينتظر مصيره..

كشف الخبير القانوني احمد الشيخي عن مفاجأة تعد "الأولى من نوعها" بشأن القضية المنظورة من قبل المحكمة الدولية الرياضية "كاس"، الخاصة بمنع الأهلي السعودي من التعاقدات.

الراقي يعاني في السنوات الأخيرة على خلفية قضية لاعبه السابق الجامايكي لويس جرابان، الذي فسخ عقده في ديسمبر 2022 من طرف واحد جراء عدم تقاضيه رواتبه لأكثر من ثلاثة أشهر وهي الخطوة التي يكفلها له الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبالفعل عقدت المحكمة الدولية الرياضية "كاس" جلسة الاستماع بها في مارس الماضي، ويتبقى فقط إصدار القرار النهائي في القضية.

القرار النهائي لم يصل للشيخي من مصادره بعد، لكن ما أكدته له المصادر أن كاس اتخذت قرارها بالفعل إلا أنه بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لن يتم نشر الحكم للعامة "مطلقًا".

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الخبير القانوني السعودي أوضح أن المحكمة قررت إضفاء طابع السرية على حكمها، وسيمتنع فيفا عن التعليق عليه علنًا، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق هو الأول من نوعه على الإطلاق في مثل هذه القضايا.

وأضاف الشيخي: "القرار يخضع لمرحلة المراجعة الأخيرة، وسيصل للأطراف (رسمياً) بعد الانتهاء منها. علماً بأن إطالة أمد هذه المرحلة وتأخير وصول القرار للأطراف إلى ما بعد فترة الانتقالات هو لصالح النادي الأهلي؛ أولاً لأسباب بديهية تتعلق بالمفاوضات، وثانياً لأنها ترفع من فرص تسجيله بالصيفية الحالية".

يذكر أن جرابان كان قد انضم للراقي في صيف 2022 بعد هبوطه لدوري يلو للدرجة الأولى، لكن الأزمة المالية دفعته للرحيل قبل إكمال حتى ستة أشهر من عقده.

وكان فيفا قد أنصف الجامايكي في قضيته مغرما قلعة الكؤوس 12 مليون دولار وإيقاف قيد لفترتي انتقالات، قبل أن توقف كاس الحكم في صيف 2023 لحين البت في القضية من جديد.