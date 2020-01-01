ساؤول: أنفيلد ليس جحيمًا.. الجحيم الحقيقي في ميونخ

لم أظن أننا سنخرج أحياء..

أكد ساؤول نيجويز، لاعب أتلتيكو مدريد، أن مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد لم تكن أصعب مباراة لعبها الروخيبلانكوس في مشوارهم الأوروبي كما قد يظن البعض.

كتيبة دييجو سيميوني تمكنت من الفوز ذهابًا بهدف نظيف في واندا ميتروبوليتانو، قبل أن تُفاجئ الجميع بتحويل تأخرهم بهدفين إلى فوز بثلاثية في الإياب على ملعب أنفيلد وتتأهل إلى ربع النهائي على حساب حامل اللقب.

ليفربول خلال مباراة الإياب استحوذ بنسبة 71% على الكرة، كما سدد 34 تسديدة وكان يان أوبلاك، حارس أتلتيكو، أحد نجوم المباراة بما قدمه من تصديات مميزة ساهمت في النصر الكبير.

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لكن كل هذا لا يجعل أنفيلد الملعب الأصعب بالنسبة لساؤول، والذي قال في تصريحات للموقع الرسمي لناديه "كانت مباراة صعبة للغاية ولكننا كُنّا على دراية بذلك بالفعل.".

كما أضاف "لنكون صادقين، لم تكن أكثر المباريات التي عانينا فيها، لم أشعر بأننا لم نلعب جيدًا.".

وتابع "على سبيل المثال، أتذكر عندما واجهنا بايرن ميونخ في ألمانيا، لقد عانيت حقًا في هذه المباراة، قلت لنفسي أننا لن نخرج على قيد الحياة من أرض الملعب!، بينما في أنفيلد، كان لديّ الكثير من الثقة في الفريق وأظن أننا كُنّا نقوم بعملٍ جيد في المباراة.".

أتلتيكو مدريد أقصى بايرن ميونخ تحت إمرة بيب جوارديولا في نصف نهائي دوري الأبطال 2016 بعد الفوز ذهابًا بهدفٍ نظيف والهزيمة إيابًا بهدفين لهدف، في مباراة هيمن عليها البافاري وأضاع فرصًا كثيرة للعبور إلى النهائي.

الدولي الإسباني أكمل تحليله لمباراة ليفربول قائلًا "كان لديهم العديد من الفرص ولكن أوبلاك كان استثنائيًا كالعادة، صحيح أنه في البداية لم يكن لدينا العديد من الفرص التي كُنّا نريدها.".

"لكن عندما سجلوا هدفهم الأول، رأينا أنهم تركوا مساحات في الخلف لديهم يمكننا استغلالها، ثم أتى ماركوس يورينتي بطل اليوم مع أوبلاك وتمكن من إيذاء ليفربول مع موراتا أيضًا."

وأتم "هذا يتحدث عن فريقنا جيدًا، فليس فقط من بدأوا المباراة هم من يصنعون الفارق، بل كذلك البدلاء. لقد فكرنا في المجموعة كلها وليس الأفراد، وهو ما يميزنا عن الفرق الأخرى.".

يذكر أن سيميوني قد خرج في تصريحات يُهاجم فيها من ينعت فريقه بالمحظوظ، إذ أكد على أن الأتليتي استحق الانتصار ولم تكن من قبيل الصدفة تحويل التأخر بهدفين إلى فوز بثلاثة على فريق بحجم ليفربول.