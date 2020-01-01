ما هي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة؟ وما تاريخها في كرة القدم؟

لا ترتبط قوة منتخبات كرة القدم بمساحة الدول ولا بقوتها الاقتصادية خاصةً في السنوات الأخيرة، لكن ما هي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة؟

قد يظن البعض أن قوة المنتخبات الأوروبية في كرة القدم ترجع إلى تقدمها العلمي والتكنولجي أو باتساع رقتها ومساحتها، لكن هذا المفهوم خاطيء، فهناك قوى كبيرة في الساحرة المستديرة، لكن قوتها الاقتصادية ليست كبيرة أو حتى مساحتها.

إذا اتجهنا لأمريكا الجنوبية سنجد دولتين كانتا من الأفقر في العالم حتى بداية القرن الواحد والعشرين، لكن تاريخهما في كرة القدم كبير جدًا، هاتان الدولتان هما البرازيل والأرجنتين.

المنتخب البرازيلي هو القوة الكروية الأبرز في التاريخ، فهو الأكثر فوزًا بكأس العالم ، أما المنتخب الأرجنتيني فقد فاز بالمونديال مرتين، لكن من منا ينسى الأساطير التي قدمها، على غرار دييجو مارادونا وليونيل ميسي وجابرييل باتيستوتا وريكيلمي وغيرهم.

المزيد من الفرق

لكن مساحة البرازيل كبيرة وقد يكون ذلك هو الذي جعلها ناجحةً في كرة القدم، وهنا يجب أن نتجه إلى أوروبا، حيث سنجد دولة مثل هولندا وإنجلترا ما هي إلا مجموعة جزر مترابطة، وفي نفس الوقت تمتلكان منتخباتٍ قوية.

لكن ما هي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة؟ وماذا قدمت لكرة القدم؟ هذا ما سنتعرف عليه في الأسطر القادمة.

كم عدد ألوان علم هولندا؟ ولماذا يرتدي الطواحين اللون البرتقالي؟

ما هي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة؟

في البداية عليك معرفة أن مساحة اليابسة على الأرض لا تتعدى 30% من مساحة الكرة الأرضية، والبقية هي عبارة عن مسطحات مائية من بحار ومحيطات وأنهار وغيرهم.

أكبر دولة في العالم من حيث المساحة هي روسيا، وتبلغ مساحتها أكبر من 17 مليون كيلومتر مربع، وتأتي خلفها بفارق كبير كندا بمساحة قريبة من 10 ملايين كيلومتر مربع، وفي المركز الثالث نجد الولايات المتحدة الأمريكية التي تتخطى مساحتها 9 ملايين كيلومتر مربع.

بالنسبة للدول العربية، فإن أكبر دولة من حيث المساحة هي الجزائر بمساحة تتخطى 2.5 مليون كيلومتر مربع، وخلفها السعودية بـ2.2 مليون كيلومتر مربع، تليهما السودان ثم ليبيا ومصر بمساحات تتخطى مليون كيلومتر مربع.

ما هو تاريخ روسيا في كرة القدم؟

رغم أن روسيا من أكبر دول العالم من حيث المساحة، وهو ما يجعل من تعداد سكانها كبير جدًا، ففي آخر تقدير وصل إلى أكثر من 144 مليون نسمة، إلا أنها ليست من القوى الكبرى في كرة القدم.

مع بداية الساحرة المستديرة كانت الدولة الروسية هي المركزية للاتحاد السوفيتي، والذي نشأ في أعقاب الثورة الثورة البلشفية عام 1917، وظلت مساحة أراضي الاتحاد تتمدد في أوروبا وآسيا حتى وصلت مساحته إلى 22 مليون كيلومتر مربع.

ضم اتحاد الجمهوريات السوفيتية الكثير من الدول المستقلة في وقتنا الحالي، وظل صامدًا حتى عام 1991، عندما تفكك وعادت روسيا إلى مسماها القديم.

يمتلك المنتخب الروسي بطولة واحدة كبرى حصل عليها تحت اسم الاتحاد السوفيتي، وهي يورو 1960 التي أقيمت بفرنسا، وفاز بها الدب بعد تخطي تشيكوسلوفاكيا في اللقاء الأول، ويوغوسلافيا في النهائي، حيث شارك في البطولة وقتها 4 منتخبات، وكانت النسخة الأولى من كأس أمم أوروبا .

كان منتخب الااتحاد السوفيتي قوة لا يستهان بها في أوروبا، فبجانب فوزه بالنسخة الأولى من اليورو حصل على المركز الثاني 3 مراتٍ أعوام 1964 و1972 و1988، وحصل على المركز الرابع في بطولة إيطاليا 1968.

لم يكن المنتخب الأحمر بنفس القوة في كأس العالم ، فقد شارك في 7 نسخ من أصل 14 نسخة أقيمت بين عامي 1930 و1990، وأفضل مركز حققه هو المركز الرابع في مونديال 1966 الذي فازت به إنجلترا وسط جماهيرها.

بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ولعب روسيا باسمها الحالي تراجع المستوى في البطولتين، ففي كأس الأمم الأوروبية كان أفضل مركز للروس هو المركز الثالث في يورو 2008 ، أما في كأس العالم فكان أفضل ما حققه هو الوصول لربع نهائي مونديال 2018 الذي أقيم على أرضه.