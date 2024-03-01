فريقان ونصف .. صديق زيدان يكشف عن الفرق التي يحلم بتدريبها!

المدرب الفرنسي ارتبط مؤخرًا بمانشستر يونايتد وبايرن ميونخ

كشف توماس جرافسين لاعب ريال مدريد السابق، عن الفرق التي يرغب في تدريبها الفرنسي زين الدين زيدان، وسط الأنباء المنتشرة حول عودته للتدريب.

جرافسين سيبقى في أذهان جميع مشجعي ريال مدريد بسبب الصفات الخاصة التي تمتع بها، بالإضافة لتواجده في حقبة ارتدى بها العديد من الأساطير قميص النادي الإسباني، وعلى رأسهم زين الدي زيدان.

وقال جرافسين عبر قناة " Discovery+" عن زيدان:"لقد تحدثت معه في مدريد قبل عامين، أخبرني أن هناك وظيفتين ونصف فقط يريد قبولهما في تلك الفترة".

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وأضاف:"يريد تدريب مارسيليا وريال مدريد ومنتخب فرنسا، كنت معه وأخبرني بذلك وقال إن خياراته تقتصر على هؤلاء فقط".

وعن إمكانية تدريبه لمانشستر يونايتد:"زيدان لديه موهبة وأثبت قيمته التدريبية، الفريق الذي امتلكه في ريال مدريد كان رائعًا، لذلك سيكون على مانشستر إنفاق الكثير من الأموال لتدعيم الفريق، لأنه من الصعب فعل أي شيء مع المجموعة التي يمتلكها تين هاج حاليًا".

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يذكر أن جرافسين قضى سنة واحدة فقط مع ريال مدريد من 2005 إلى 2006، ولم يفز بأي بطولات مع الفريق الإسباني بتلك الفترة، قبل الانتقال بعدها إلى سلتيك للحصول على لقب الدوري الاسكتلندي بموسم 2006/2007.