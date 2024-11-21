"جعلنا زيدان يدرك صعوبة الاستمرار" .. أسطورة ليجانيس يتذكر ليلة إذلال ريال مدريد في سانتياجو برنابيو

ذكرى لا تنسى مع موراتا

استعاد الأرجنتيني مارتن مانتوفاني، أسطورة ليجانيس، ذكرياته مع المباراة التاريخية ضد ريال مدريد في كأس الملك 2018، عندما نجح مع زملاءه في الإطاحة بالملكي خارج البطولة.

وأطاح ليجانيس بريال مدريد خارج كأس الملك في مفاجأة كبرى، رغم تقدم الملكي ذهابًا في ملعب خصمه "دي بوتاركي" بهدف دون رد، لكنه خسر في البرنابيو (2-1)، ليودع المسابقة من الدور ربع النهائي.

وقال مانتوفاني في مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية: "هذه الليلة لا تنسى، كانت أول مرة في التاريخ يخسر ريال مدريد بطولة في دور خروج المغلوب بعد الفوز في مباراة الذهاب. إنه أمر ملحمي لا يمكن وصفه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "كنا مقتنعين بقدرتنا على المنافسة معهم. كان إقصاؤهم نتيجة لتواجدنا في التشكيلة الأساسية. لقد أقصيناهم بالفعل، وفي تلك الليلة أدرك زيدان أنه لا يستطيع الاستمرار مع الريال".

وتابع مانتوفاني: "في إحدى مواجهات ريال مدريد كنت في طريقي إلى غرفة تبديل الملابس، سمعت شخصًا يقول من خلفي يناديني، كان موراتا، كنت منهكًا من النتيجة واعتقدت أنه سيذكرني بالركلات في البرنابيو".

وختم: "قلت لموراتا (ماذا تريد؟)، لكنه قال لي (أنا أعرفك منذ فترة طويلة. في مباراة سابقة حيث كنت تلعب مع أتلتيكو، كنت أنا أحد الصبية الذين يجمعون الكرات .. هل يجب أن نغير القمصان بعد ذلك؟)، جن جنوني. وما زلت أحتفظ بهذا القميص بحب كبير".