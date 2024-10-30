"اسكت أيها المهرج وزيدان لن يسامحك للأبد" .. نجم منتخب فرنسا السابق يفتح النار على ماتيراتزي

أكد كريستوف دوجاري، لاعب منتخب فرنسا السابق، أن زين الدين زيدان أسطورة الكرة الفرنسية، لن يسامح ماركو ماتيراتزي، مدافع منتخب إيطاليا، على الواقعة الشهيرة التي جمعتهما في نهائي كأس العالم 2006.
وكان ماتيراتزي، قد استفز زيدان ببعض الكلمات الخارجة، قبل أن ينطحه "زيزو" بالرأس ليتلقى البطاقة الحمراء ويودع ملعب نهائي كأس العالم في لقطة تاريخية، قبل أن تخسر الديوك اللقب في النهاية بركلات الترجيح.
وقال كريستوف دوجاري في برنامج "Rothen s'enflamme" على شبكة "RMC": "زيدان لن يسامحه.. لماذا يسامحه؟ ماتيراتزي يروج لنفسه بهذا منذ سنوات ويضحك على ذلك، ويفخر بأنه نجح في جعل زيدان يفقد هدوءه".
وأضاف: "لقد أمضى ماتيراتزي حياته المهنية بأكملها في الضرب والقيام بأشياء سيئة على أرض الملعب. بالطبع هو بطل العالم، لكنه فعل أشياءً لا تصدق، وفي مقابلاته يتحدث دائمًا عن زيزو
وتابع دوجاري: "الصدمة التي تعرض لها زيزو
المباريات التالية
وأوضح المدافع الفرنسي: "المصالحة مع زيدان؟ يمكنه الانتظار حتى نهاية أيامه. زيزو
وختم: "هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يحصلون على الدعاية من خلال الحديث عن زيزو، بينما زيزو