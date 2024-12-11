زيدان: حذائي المُفضل أثار غيرة زملائي ضدي .. وساعدني بتسجيل هدفي التاريخي!

أسطورة ريال مدريد يتذكر لحظة المجد

شارك النجم الفرنسي زين الدين زيدان، لاعب ومدرب ريال مدريد الأسبق، في حملة دعائية لشركة الملابس والأحذية الرياضية العالمية "أديداس"، للحديث عن ذكريات خاصة.

وتحدث زيدان في فيلم وثائقي أصدرته أديداس عن التأثير الهائل الذي أحدثته أحذية "بريداتور" على أرض الملعب وخارجه، بمشاركة نجوم مثل ديفيد بيكهام، ترينت ألكسندر أرنولد، جود بيلينجهام، أليسيا روسو وأيتانا بونماتي.

وقال زيدان في الفيلم الوثائقي Under The Tongue "تحت اللسان"، إنه كان من أوائل اللاعبين الذين ارتدوا حذاء "أديداس بريداتور"، مؤكدًا أنه يمثل علامة فارقة في مسيرته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "كرة القدم فن وكل لاعب يختار طريقه. كان أسلوبي هو الحرية وكنت لاعبًا نقطة قوته هي غريزته، لقد فعلت كل شيء بالغريزة".

وتابع زيدان: "تاريخي مع حذاء بريداتور خاص للغاية. كنت في يوفنتوس عام 1996 أتواجد في بار بجوار منزلي وكان لدي موعد لمقابلة السيد دريفوس، الذي أراد أن يريني العلامة التجارية والحذاء. عندما جربته رأيت أنه خفيف للغاية وأعجبت حقًا به".

وأردف أسطورة ريال مدريد ويوفنتوس: "في اليوم الأول الذي ارتديت فيه الحذاء خلال التدريب. بالنسبة لي كان شرفًا، لأن 10 لاعبين فقط كانوا يرتدون هذا الحذاء حول العالم".

وواصل: "شعرت أن بعض اللاعبين غاروا مني، عندما أرسلت لي أديداس الأحذية، لأنه في البداية كان عليك أن تختارك الشركة لارتداء منتجاتها. أحببت الألوان الأبيض والأسود والأحمر حقًا. واللسان أعطاني رقيًا خاصًا".

وأكمل زيدان: "على الصعيد الرياضي، شعرت بالحظ، فقد فزت بالعديد من الأشياء مع هذا الحذاء، وكان دوري أبطال أوروبا هو اللقب الوحيد الذي لم أحققه، فقد خسرت نهائيين مع اليوفي، لكن أخيرًا تحقق بقميص ريال مدريد عام 2002، في النهائي أمام باير ليفركوزن وسجلت هدف الفوز على ملعب هامبدن بارك".

وختم متذكرًا هدفه التاريخي في ذلك النهائي: "كانت اللحظة المثالية لتحقيق ذلك. ركض روبرتو كارلوس ووضع الكرة في السماء وعندما ضربتها كنت أعلم أنها لن تذهب بعيدًا عن المرمى.. أعتقد حقًا أن الحذاء ساعدني لتسجيل هذا الهدف".