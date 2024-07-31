ظهور استثنائي لزيدان في أولمبياد باريس .. وبطل مصري يجذب اهتمامه!

تواجد لدعم الفرنسي فيليكس ليبرون

يحرص النجم الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، على متابعة فعاليات دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها بلاده حاليًا "باريس 2024".

وكان زيدان أحد أهم ضيوف حفل افتتاح أولمبياد باريس، حيث ظهر وهو يحمل الشعلة الأولمبية باعتباره من أساطير الرياضة في فرنسا، بعدما ساهم في تتويج بلاده بلقبي كأس العالم 1998 وأمم أوروبا 2000.

وتواجد زيدان في الصالة الرئيسية التي تستضيف منافسات تنس الطاولة، من أجل دعم اللاعب الفرنسي فيليكس ليبرون، الذي تغلب على الألماني ديمتري أوفتشروف، خلال مباراة دور الـ16 وتأهل إلى الدور ربع النهائي.

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واستمرت المباراة فترة طويلة، بعدما فاز كل لاعب بـ3 أشواط، حتى نجح اللاعب الفرنسي في حسم المباراة لصالحه في الشوط الفاصل بنتيجة (4-3).

كما حضر زيدان على هامش المنافسات، مباراة اللاعب المصري عمر عصر، الذي فاز على منافسه الكازاخستاني كيريل جيراسمينكو بنتيجة (4-2)، بعد مباراة نارية في منافسات ثمن النهائي.

وبدا زيدان مهتمًا بمباراة عصر وكيريل، حيث ركزت عدسات المصورين على نقل انفعالاته مع اللقاء الذي اتسم بالإثارة، بعدما حول المصري تأخره بشوطين إلى فوز بنتيجة (4-2).

يذكر أن زين الدين زيدان، رحل عن تدريب ريال مدريد في نهاية موسم 2020-2021، ولم يتول أي مهمة أخرى منذ ذلك الحين، بينما ارتبط اسمه بقيادة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا، في فترات سابقة.