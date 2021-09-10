زيلايا: اللعب ضد الهلال تحدٍ، وهذان السعوديان يستحقان الاحتراف

حوار ممتع مع هداف ضمك

أشاد إيميليو زيلايا نجم وهداف ضمك بإدارة النادي وجماهيره، مشيرًا إلى أنهم السبب الأهم لبقائه في الدوري السعودي، كما أكد أنه لم يتوقع قوة الدوري السعودي واصفًا إياه بالأقوى والأفضل على الصعيدين الآسيوي والعربي.

زيلايا انضم لصفوف ضمك في يناير 2020 وقد تألق بقميص الفريق محرزًا حتى الآن 33 هدفًا خلال 47 مباراة في الدوري السعودي، ويرتبط اللاعب بعقد مع ناديه ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

صاحب الـ34 عامًا قال خلال تصريحاته مع برنامج "أكشن مع وليد" أنه يتفاءل باللعب ضد الأهلي، إذ نجح في إحراز هدفين في كل مباراة من مبارياته الثلاثة الأولى ضده، كما وصف اللعب ضد الهلال بأنه تحدٍ شخصي لأي لاعب كونه النادي الأكثر استحواذًا.

مضيفًا "أعتقد أن دفاع الاتحاد كان صعبًا جدًا للتسجيل ضده في الموسم الماضي، دفاع النصر هذا الموسم تحسن كثيرًا وأصبح أقوى، حين تلعب أمام الهلال يكون تحديًا شخصيًا لأي لاعب، أن تُسجل ضد الفريق الذي لديه أكبر نسبة استحواذ بين فرق الدوري".

وعن أفضل اللاعبين السعوديين والأجانب، قال النجم الأرجنتيني "أكثر اللاعبين السعوديين امتلاكًا للمهارات هما سالم الدوسري وسلمان الفرج، هذا الثنائي يمكنه الاحتراف خارج السعودية، لكن أفضل لاعب في الموسم الحالي هو تاليسكا نجم النصر، فيما يانيك فيريرا مدرب الفتح هو الأفضل بين المدربين".

وأتم زيلايا بالإشارة إلى أن جماهير الاتحاد هي الأكثر تفاعلًا وحماسًا، والتأكيد على ترحيبه باللعب مع أي من الأندية الخمسة الكبار في الدوري السعودي لكن مستبعدًا إمكانية حدوث ذلك بسبب تقدمه في العُمر.

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