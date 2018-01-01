زيكو: ميسي لا يحتاج لكأس العالم ليكون الأفضل

أسطورة المنتخب البرازيلي يرفع من قدر ميسي بعيدًا عى التتويج بكأس العالم. تعرف على تصريحات زيكو

أكد زيكو، أسطورة المنتخب البرازيلي، أن عدم تتويج ليونيل ميسي، هداف الأرجنتين التاريخي، بكأس العالم لا يقلل أبدًا من كونه الأفضل.

ميسي شارك في المونديال 4 مرات وكان أفضل إنجازاته الوصول للنهائي في 2014.

وقال زيكو في تصريحات لـ "أومنيسبورت": "قضيت 10 سنوات مع المنتخب البرازيلي ولم أحقق كأس العالم ولا أشعر بالغضب لأن الجميع يتحدث عن الألقاب بينما ما يهمني هو العمل المبذول". اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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وتابع: "كرة القدم لعبة جماعية تعتمد على مجهود الجميع وليس لاعب واحد فقط، أحيانًا هذا اللاعب يستطيع حسم مباراة ولكنه لن يتمكن بمفرده من حسم اللقب".

زيكو رأى أن ميسي الأفضل في العالم دون النظر إلى المونديال، وضرب المثل بيوهان كرويف، أسطورة هولندا، الذي لن يحقق البطولة ومع ذلك هو أحد أساطير اللعبة.

النجم البرازيلي يواصل رحلاته في بلاد الأتراك.. روبينيو ينتقل رسميًا إلى باشاك شهير ليزامل أيدبايور مرة أخرى بعد تواجدهما معًا في القطب الأزرق من مدينة مانشستر. 🇹🇷 pic.twitter.com/MQw5R40UNq — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 27, 2018

وواصل: "ميسي وكريستيانو رونالدو يلعبان لأجل الفريق. لو أنني لازلت صغيرًا لكنت رغبت اللعب مثلهما لأجل الفريق فقط".

واختتم: "اللاعب الأفضل هو الذي يهتم بتطوير موهبته وتحسين إمكانياته لمساعدة فريقه على تحقيق الألقاب وجلب البطولات ولا يكون مثل هؤلاء الذي يسهرون في الحفلات ويتجاهلون التدريبات".

ميسي وصل لأربع نهائيات مع منتخب الأرجنتين 3 في كوبا أمريكا بجانب المونديال دون تحقيق أي بطولة.