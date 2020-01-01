زيزو يكشف: شريف إكرامي وقع على عقود انتقاله لبيراميدز

شريف إكرامي سيحرس مرمى بيراميدز الموسم المقبل

أعلن عبدالعزيز عبدالشافي المستشار الفني لنادي بيراميدز عن توقيع شريف إكرامي على عقود انتقاله للفريق بداية من الموسم المقبل.

وكان إكرامي قد أعلن منذ عدة أسابيع رحيله عن النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري مع انتهاء عقده مع القلعة الحمراء.

اقرأ أيضًا | الأهلي يرفع اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية ويحرم عاشور من امتيازات الاعتزال

وقال عبدالعزيز عبدالشافي عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كل شيء معروف، إكرام يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز بالفعل".

المزيد من الفرق

وتابع زيزو: "إكرامي سيرحل عن الأهلي في صفقة انتقال حر، ورحل بشكل رائع وتجربته انتهت مع القلعة الحمراء بالفعل".

وأضاف عبدالعزيز عبدالشافي: "لا أعلم أي شيء عن التعاقد مع أحمد حجازي من ويست بروميتش مازال مرتبط معهم بعقد".

ويعد شريف إكرامي من الحراس المميزين خلال السنوات الماضية في الدوري المصري الممتاز، ومع منتخب الفراعنة أيضًا.