زيزو: لا أستطيع وصف مشاعري

لاعب الزمالك سعيد جدًا باللقب القاري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بدا أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك سعيدًا للغاية عقب تتويج فريقه بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بانتصاره على نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.

ونجح الفريق المصري في تعويض خسارته ذهابًا بهدف دون رد بالفوز إيابًا بنفس النتيجة ليخضع الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها نجوم الفريق الأبيض لصالحهم بنتيجة 5-3.

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وقال زيزو عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس "أنا سعيد للغاية، لا أستطيع أبدًا وصف مشاعري، ما حدث لا يُصدق أبدًا. لم أنضم للزمالك سوى منذ 5 أشهر فقط، ومع هذا فزت بأول بطولة لي مع النادي".

أضاف حول مدى صعوبة مشوار البطولة ويقين اللاعبين بالفوز "منذ هدف أوباما ونحن لدينا يقين تام بأننا سنفوز بتلك البطولة، لا يمكن أن يضيع كل هذا التعب دون التتويج باللقب في النهاية".

يُذكر أن هذا اللقب الأول للزمالك في البطولة والثاني للفرق المصرية، إذ كان الأهلي قد حققه عام 2014 بانتصاره في المباراة النهائية على سيوي سبور الإفواري.