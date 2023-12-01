زيدان : رونالدو هدد بضربي بأنبوبتين، وقد فعل ذلك!

كواليس جديدة من مسيرة النجم الفرنسي

كشف زين الدين زيدان لاعب ومدرب ريال مدريد السابق، عن واقعة طريفة جمعته بالنجم البرازيلي رونالدو خلال التدريبات مع ريال مدريد.

زيدان هو نجم آخر حلقات برنامج "The SKWEEK Show" وهو بودكاست من إخراج توني باركر، ونشرت صحيفة "ماركا" أهم الاقتباسات من هذه المقابلة".

وقال زيدان:"الأمر كانت مضحكًا عندما كنت مع رونالدو البرازيلي وقال لي "اليوم سأرمي عليك أنبوبتين"، لقد قال ذلك وفعله".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن ما إذا كان رونالدو هو اللاعب الأكثر مهارة الذي لعب معه:"إلى حد بعيد نعم، لقد وضعته في أي مكان أردته في الملعب".

الاختيار بين دوري أبطال أوروبا وكأس العالم:"الفوز بالمونديال كان شعورًا لا مثيل له، مر أكثر من 25 عامًا منذ تلك اللحظة وبلا شك هو الشعور الأجمل في مسيرتي".

وعن اللحظة الأسوأ:"الهبوط مع نادي كان في فرنسا".

وخلال حديثه كشف زيدان عن مفاجأة بأنه لم يتصور نفسه كمدرب أبدًا، رغم المسيرة المبهرة التي تمتع بها في عالم التدريب مع ريال مدريد، مشيرًا إلى أنه قرر تغيير خططه بشكل مفاجىء، ونفى تمامًا الدراسة التي كشفت عن معاناة 95% من الرياضيين من الاكتئاب، مؤكدًا أنه اعتزل لشعوره بالملل من التجمعات والمعسكرات وعدم العودة إلى المنزل.

تدريب فريق بحجم ريال مدريد:"أنت تعرف كيف هو الأمر، كلما كان النادي أكبر كلما زاد الغرور في غرفة الملابس وعليك التعامل مع الأمر ولكني أحببت هذه التجربة".

يذكر أن زيدان عمل كمدرب لريال مدريد على فترتين وحصل على العديد من الألقاب المحلية والقارية أبرزها دوري أبطال أوروبا 3 مرات والدوري الإسباني مرتين.