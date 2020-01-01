زيدان يوضح مدى خطورة إصابة إيدين هازارد

زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يوضح تفاصيل موقف اللاعب إيدين هازارد المصاب والذي يغيب عن مواجهات الملكي.

كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن انزعاجه من إصابة لاعبه البلجيكي إيدين هازارد.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه التي تقام بالغد أمام نظيره أتلتيك بلباو على ملعب الأخير، وأكد خلالها أن ما وقع لهازارد جاء بشكل غير متوقع.

وقال زيدان: "ما حدث لهازارد هو بالتحديد ما لم نكن نريده أن يقع، هذا هو السيناريو الأسوأ بالنسبة لي، ليس أنا فقط بل بالنسبة لكل من يقدم له المساعدة".

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وأضاف: "الأمر محبط بالنسبة له أيضًا، فذلك هو العام الأول له هنا ويريد مساعدة الفريق قدر الإمكان، وعندما لا يستطيع فعل ذلك لن يكون سعيدًا".

وأردف: "لو لم يكن في أفضل حالة له بنسبة 100% تكون تلك مشكلة له وللجميع، أتمنى أن نراه من جديد قريبًا ويتخلص من تلك الإصابة".

وأكمل: "هو يعاني هذه الأيام، ونحن لا نريد المخاطرة به ونأمل أن نشاهده من جديد قبل نهاية الموسم، سيغيب لثلاثة أو أربعة لقاءات، أتمنى أن يمروا سريعًا".

وعن قضية كريم بنزيما: "هذا الأمر يعود لمكتب المدعي العام في الوقت الحالي، لا يجب أن نناقشه هنا، لكنه في حالة ذهنية جيدة والآن دوري كمدرب أن أزيح الضغط من عليه".

وتطرق للحديث عما تبقى من مباريات: "كل المواجهات هامة، لقد تبقت مباريات قليلة للغاية لكننا سنلعب كل يومين أو ثلاثة، وسنكون في حاجة للكثير من التركيز حتى نحافظ على أنفسنا".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني قبل النهاية بخمس جولات.