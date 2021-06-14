زيدان ينفجر على صحفي والسبب ريال مدريد

في لقطة غير مألوفة زيدان يفقد أعصابه

فقد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق أعصابه وذلك بعد أن وجّه صحفي له سؤال يتعلق بريال مدريد مما أدى لغضب المدرب الفرنسي كثيرا.

ماذا حدث؟

نشرت محطة "ديريكتو جول" الإسبانية فيديو يظهر فيه زيدان غاضبًا بعد أن تلقى سؤال من صحفي يقول: "هل غادرت ريال مدريد بشكل سيء؟"

توقف حينها زيدان عن المشي وتوجه للصحفي وقال بصوت محتد: "أنت لا زلت تسأل نفس السؤال الغبي؟".

وواصل: "عملك عار. الأمر لا يتغير معك. أنت تعرفني وأنا أعرفك. تعال هنا وتحدث معي من دون الكاميرا".

ماذا حدث بين زيدان وريال مدريد؟

قبل أشهر، أعلن زيدان رحيله عن ريال مدريد وجاء ذلك على خلفية مشادات كبيرة بينه وبين رئيس النادي فلورنتينو بيريز، التي لم تتضح أسبابها إلى حد الآن.

وصرح زيدان إلى صحيفة "أس" الإسبانية حينها وقال: "لقد قررت الآن المغادرة وأريد أن أشرح الأسباب بشكل صحيح. أنا رحلت ليس لأني أريد التهرب من المسؤولية أو لأني تعبت من التدريب".

وأوضح "في مايو 2018 غادرت لأنه بعد عامين ونصف، مع العديد من الانتصارات والعديد من الألقاب، شعرت أن الفريق بحاجة إلى نهج جديد للبقاء في أعلى مستوى".

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