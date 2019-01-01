زيدان يقطع إجازة الحزن ويعود لتدريب ريال مدريد

فريد توفي عن عمر يناهز 54 عاماً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

عاد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إلى مونتريال في كندا لاستكمال مهامه في الموسم التحضيري للفريق.

وكان زيدان قد اضطر للعودة إلى أوروبا عقب وفاة شقيقه فريد عن عمر يناهز 54 عاماً.

جاء ذلك يوم الجمعة الماضية، حيث غادر "لأسباب شخصية" قبل أن يؤكد الملكي خبر وفاة شقيقه رسمياً، ليتولى ديفيد بيتوني مساعده المسئولية إلى حين عودته.

وسيتدرب الملكي هذا الأسبوع في مونتريال قبل الانتقال إلى هيوستون في ولاية تكساس الأمريكية، حيث تبدأ المباريات الودية يوم السبت ضد بايرن ميونيخ كجزء من كأس الأبطال الدولية الودية.

يذكر أن زيدان قاد ريال مدريد للقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي بين 2016 و2018، ليقرر الرحيل قبل أن يعود خلفاً لسانتياجو سولاري.