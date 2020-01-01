زيدان يقرر التعاقد مع نجم لايبزيج

اللاعب أبهر وأقنع الموسم الحالي

تحدثت أنباء قادمة من إسبانيا عن نية ريال مدريد التعاقد مع نجم لايبزيج دايوت أوباميكانو بعد تألقه الكبير مع النادي الألماني خلال الموسم الجاري محلياً وأوروبياً.

اللاعب الفرنسي ساعد فريقه في ضمان مقعده في نصف نهائي دوري الأبطال، بالإضافة لتأمين مركزه في المربع الذهبي للدوري الألماني.

وقالت "آس" إن مدرب ريال مدريد أُعجب كثيراً بالعرض الذي قدمه مواطنه في الانتصار على الغريم أتلتيكو مدريد والانتصار في ربع نهائي الأبطال.

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وكشف التقرير أن زيدان يراقب المدافع الشاب منذ 2015 عندما كان يلعب مع المنتخب الفرنسي تحت 15 عاماً في بطولة أوروبا بسبب متابعته لنجله لوكا.

وسيعمل ريال مدريد بحسب التقرير على استغلال تمديد أوباميكانو لعقده مع لايبزيج حتى 2023 ووضع شرطاً جزائياً بقيمة 45 مليون يورو، والذي يراه النادي معقولاً.

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وأضاف التقرير أن الصفقة لن تتم الصيف الحالي، ولكن القادم، في ظل عدم سعي النادي لصرف الأموال خلال الميركاتو الحالي.

أوباميكانو لفت الأنظار الموسم الحالي بتألقه الدفاعي الكبير رغم سنه الصغيرة، 21 عاماً، ولكن خصوصاً أمام أتلتيكو حيث فاز بنسبة 81 بالمائة من تدخلاته وارتكب مخالفة وحيدة.