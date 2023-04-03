كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد سيقوم بالعودة للتدريب من جديد في الموسم المقبل.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن زيدان أعلن الأمر بالفعل للمقربين منه ولفريق العمل الخاص به.
وأوضحت الصحيفة أن زيدان اتخذ هذا القرار بعدما فقد الأمل في تدريب المنتخب الفرنسي عقب تجديد عقد المدرب ديدييه ديشان المدير الفني الحالي للديوك.
وأكملت أن المدرب قد يعود من بوابة ريال مدريد أو من خلال نظيره باريس سان جيرمان لكن هذا يعتمد على عدة أمور على رأسها رحيل نيمار دا سيلفا عن باريس سان جيرمان.
جدير بالذكر أن زيدان كان قد رحل عن صفوف ريال مدريد في يونيو 2021 بعد موسم محبط لم يحقق فيه البطولات رفقة الملكي.
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