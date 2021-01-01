زيدان يعلق على دوري السوبر ويوضح موقف هازارد وكروس!

زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يعلق موقف إيدين هازارد وتوني كروس من مواجهة قادش ويتحدث عن دوري السوبر الأوروبي.

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره قادش في الدوري الإسباني بعد التعادل في الجولة الماضية.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة، وأكد المدرب الفرنسي أن مشاركة إيدين هازارد وتوني كروس لن تحدث بسبب الإصابة.

وقال زيدان: "نريد الثلاث نقاط من تلك المباراة، لكن قادش سيلعب مباراة دفاعية، هم يجيدون ذلك على أرضهم، ولهذا علينا تقديم أفضل ما لدينا".

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وعند سؤاله عن بطولة دوري السوبر الأوروبي أضاف: "أنا هنا للحديث عن مباراة قادش فقط، تلك الأسئلة يستطيع فقط الرئيس الإجابة عنها، ذلك ليس عملي، لا نتحدث عن ذلك الأمر في غرف الملابس، ولن أعطيكم رأيي فيه".

وأكمل عن غيابات ريال مدريد: "توني كروس لن يكون حاضرًا ولا إيدين هازارد أيضًا، هو ليس جاهزًا بعد، سنرى ما الذي سيحدث".

وأردف مازحًا عن تصريحات فلورنتينو بيريز عن كيليان مبابي وحديثه مع: "لو قال الرئيس ذلك فحسنًا، أنا أمزح فقط، دعونا نركز على مباراة قادش".

جدير بالذكر أن بيريز كان قد أثار الجدل بعد أن قال أنه لم يتحدث مع مبابي "اليوم"، لكنه عاد واستطرد وأكد أنه لم يتحدث مع اللاعب الشاب منذ سنوات وأن كل ما يثار حول ذلك الشأن مجرد تقارير صحفية لا صحة لها.