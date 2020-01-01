زيدان يعلق على أزمة التحكيم ومواعيد مباريات ريال مدريد

زين الدين زيدان يحذر من صعوبة مواجهة مايوركا ويتحدث عن أزمة التحكيم والشكوى من مواعيد مباريات ريال مدريد.

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على صعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره مايوركا ضمن لقاءات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وتطرق زيدان خلال المؤتمر للحديث عن أزمة التحكيم الحالية في إسبانيا والشكاوى المستمرة من مواعيد مباريات ريال مدريد.

وقال زيدان: "الأمر في منتهى الوضوح، سنخوض مباراة أمام أحد الفرق التي تسعى للحصول على الثلاث نقاط، لكننا سنحاول الفوز بالمباراة من الدقيقة الأولى".

المزيد من الفرق

هدايا زيدان في عيد ميلاده .. هالاند وبوجبا وغيرهم ضمن تشكيلة ريال مدريد

وأضاف عن مواعيد مباريات ريال مدريد: "كل شخص يقوم بعمله، أما أنا فلدي رأي لن أفصح عنه ولن أورط نفسي في أي شيء".

وأكمل: "الجدل يدور أحيانًا حول الحكام، وفي بعض الأحيان الأخرى يتم التحدث عن مواعيد المباريات، هناك دائمًا ما يتحدث عنه الجميع، لكنني أفضل القيام بعملي فقط، هو أمر معقد بما فيه الكفاية".

وأردف:"لا أحب التدخل في تلك الأمور سواء كانت صحيحة أم لا، كل ما أفكر فيه هو التحضير للمباريات بأفضل شكل ممكن، وما يحدث داخل الملعب هو ما يشغل بالنا".

جدير بالذكر أن تعادل برشلونة الأخير ضد إشبيلية وفوز ريال مدريد على نظيره سوسييداد بعد قرارات تحكيمية جدلية منح الملكي الصدارة بالمواجهات المباشرة بين الفريقين.