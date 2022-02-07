زيدان يضع كريستيانو كشرط مقابل التوقيع لباريس

كشفت تقارير صحفية عن شرط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من أجل تولي منصب المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان.

وانتشرت أنباء مؤخرًا عن اقترب الفرنسي زيدان من تولي تدريب العملاق الفرنسي انطلاقًا من الموسم المقبل.

ويعيش باريس سان جيرمان فترة تراجع كبيرة وهو ما يثير الشكوك حول الإطاحة بالمدرب الحالي ماوريسيو بوتشيتينو.

ما هو شرط زيدان؟

كشفت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أن زيدان بات قريبًا للغاية من تولي تدريب باريس وأنه وضع شرط من أجل الموافقة.

وأفادت الصحيفة أن المدرب الفرنسي سيكون طلبه الأول التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الحالي.

ما هي العلاقة بين زيدان ورونالدو؟

وكان وقد سبق لرونالدو اللعب تحت قيادة زيدان أثناء فتر فية تواجدهم في ريال مدريد وحققا إنجاز تاريخي بالتتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

ولا يعيش رونالدو أفضل حالته مع الفريق الإنجليزي في الوقت الحالي، حيث ودع مؤخرًا منافسات الكأس بركلات الترجيح على يد ميدلسبرة بينما على مستوى الدوري يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 38 نقطة.



