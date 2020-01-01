زيدان يضع خطته لإنقاذ الموسم بعد نهاية فيروس كورونا

ريال متأهب للحظة العودة

وضع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني خطة العمل التي سيسير عليها مع لاعبي الفريق بعد نهاية أزمة فيروس كورونا.

الدوري الإسباني كان قد توقف بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في كل أرجاء أوروبا وخاصة إسبانيا وإيطاليا.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، فأن زيدان على تواصل مستمر مع مساعده بيتوني ومدرب الأحمال دوبونت الذي وضع خطة كاملة لكل الاحتمالات التي قد تحدث.

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ووفقاً للصحيفة فأن زيدان يدرك كل الجوانب التي من الممكن أن تتسبب في فشل أو نجاح الموسم ويريد أن لا يترك أي شيء للصدفة خاصة العامل البدني لأنه يخشى لعب مباريات كثيرة في وقت قليل.

ويتابع زيدان لاعبي ريال مدريد بشكل يومي، ولا يخشى أي مشكلة بدنية عند عودتهم. خاصة بوجود مدرب الأحمال دوبونت.

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ويعتبر العامل الأكثر الذي يخشاه زيدان هو عدم وجود منافسة بين اللاعبين بسبب عدم رؤيتهم لبعضهم البعض وهو الأمر الذي لا يوجد له حل.

وبالتالي فإن خطته هي صب كامل التركيز على خلق كامل التركيز على الفترة المتبقية في الموسم وخلق عوامل تحفيزية جديدة بشكل سريع.