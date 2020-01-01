زيدان يُرسل رودريجو إلى رديف ريال مدريد

هل انتهى شهر العسل؟

قرر زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أن يُرسل لاعبه رودريجو إلى فريق الكاستيا من أجل كسب المزيد من المشاركات في الفترة المقبلة.

رودريجو كان صاعدًا بسرعة الصاروخ مع بداية هذا الموسم، حيث اعتمد عليه زيدان في عدد كبير من المباريات، غير أنه ومنذ بداية السنة الحالية بات خارج حسابات المدرب الفرنسي.

وبحسب ما أوردته تقارير صحفية إسبانية، فإن زيدان قرر أن يُعيد رودريجو إلى الكاستيا في سبيل عدم فقدانه للإيقاع في ظل صعوبة الاعتماد عليه مع الفريق الأول في المرحلة الحالية.

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السبب الرئيسي في تراجع دور البرازيلي هو عودة إيدين هازارد مجددًا إلى الملاعب، والبلجيكي هو الخيار الأول لزيزو في مركز الجناح الأيسر بدون منافس.

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لكن أيضًا رودريجو لن تسير الأمور له بسهولة في الكاستيا، حيث ستتزامن عودته مع وصول رينير، الوافد الجديد إلى الملكي من فلامنجو، لذلك فسيكون ذلك الأمر كالصداع في رأس المدرب راؤول جونزاليس.

آخر مشاركات صاحب الـ19 عامًا مع ريال مدريد كانت خلال مباراة ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا، حيث أحرز هدفًا خلال إقصاء فريقه عبر نادي الأنويتا بأربعة أهداف لثلاثة من قلب السانتياجو برنابيو.

يذكر أن رودريجو قد انضم في الصيف الماضي إلى العملاق المدريدي قادمًا من سانتوس نظير 45 مليون يورو، وقد شارك في 20 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 8 أهداف وصنع اثنين.