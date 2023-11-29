زيدان يتخذ قراره النهائي بعد العروض السعودية المغرية .. لكن!

ما هو قرار زين الدين زيدان بعد العروض السعودية؟

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اتخذ الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، قرارًا مصيرًا في "مستقبله التدريبي"، بعد ابتعاده لما يقرب من العامين والنصف عن عالم الساحرة المستديرة.

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زيدان قرر الابتعاد عن عالم الساحرة المستديرة، ورفض جميع العروض المقدمة إليه؛ وذلك بعد الرحيل عن العملاق الإسباني ريال مدريد، في يونيو 2021.

وفي هذا السياق.. فجرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، مفاجأة كبرى اليوم الأربعاء، بتأكيدها على اتخاذ الأسطورة الفرنسية، قرارًا نهائيًا؛ بالعودة إلى التدريب مجددًا، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

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قرار زيدان يأتي في ظل تلقيه عروضًا مغرية، من صندوق الاستثمارات السعودي ولجنة الاستقطابات؛ للتدريب في دوري روشن للمحترفين، خلال الفترة القادمة.

لكن.. الصحيفة الإسبانية الشهيرة كشفت عن أن زين الدين زيدان، يرغب في تولي تدريب نادي ريال مدريد لـ"المرة الثالثة"، حال رحيل المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

وأوضحت الصحيفة، أن زيدان سينظر إلى العروض الأوروبية الأخرى، إذا جدد أنشيلوتي عقده مع فريق العاصمة الإسبانية؛ حيث يريد أن تكون عودته إلى التدريب، بأفضل طريقة ممكنة؛ ليغلق الباب بذلك أمام العروض السعودية المغرية.

SHAHID