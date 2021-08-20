زيدان يتبرع بمليوني يورو لمساعدة ضحايا حرائق الجزائر

خطوة رائعة من المدرب الفرنسي

قرر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، قطع إجازته الصيفية في أيامها الأخيرة لإبداء تضامنه مع الجزائريين في الأزمة التي يمرون بها.

الجزائر عانت على مدار الأيام الماضية من حرائق مدمرة، مما تسبب في العديد من الأضرار البالغة في مختلف الغابات والأماكن بالبلاد.

وجاء ذلك بسبب درجات الحرارة المرتفعة جدًا، التي تم تسجيلها خلال شهر أغسطس الجاري، حيث أثرت على الجزائر وبعض البلدان الأخرى.

صحيفة "شوت أفريكا" أكدت أن زيدان صاحب الأصول الجزائرية، قرر التبرع بمبلغ مليوني يورو للمتضررين من هذه الأزمة.

وتأتي خطوة زيدان للتعاون مع بلده الأصلي، بعدما تسببت الحرائق في وفاة أكثر من 70 شخصًا من بينهم حوالي 30 جنديًا خلال محاولات السيطرة على اللهب.

صحيفة "ليكيب" هي الأخرى أشارت إلى أن زيدان تبرع بهذا المبلغ من خلال مؤسسته الخيرية التي يستخدمها لمثل هذه المناسبات.

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يذكر أن الفرنسي يقضي الفترة الحالية من دون أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد، حيث من المتوقع حصوله على راحة قبل الدخول في تجربة تدريبية أخرى.