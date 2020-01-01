زيدان: هزيمة مؤلمة وقاسية ولكن هذه هي كرة القدم

ليست الأسوأ ولكنها مؤلمة حقًا..

أعرب زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن حزنه جراء الهزيمة الثقيلة التي مُنيّ بها فريقه من ريال سوسيداد برباعية لثلاثة أهداف ناعتًا الأمر بالـ"مؤلم للغاية".

الهزيمة تسببت في إقصاء ريال مدريد من بطولة كأس ملك إسبانيا، لتكون هذه البطولة بمثابة عقدة راسخة لزيدان بخروجه منها بحد أقصى في ربع النهائي خلال مشاركاته الأربع بها كمدرب للميرينجي.

زيزو في تصريحات للصحافة بعد المباراة قال "هذه هي كرة القدم، من وقت لآخر لا تسير الأمور في طريقنا، كانت مباراة صعبة وجربنا كل شيء حتى النهاية وكان رد فعلنا جيدًا.".

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"رغم تأخرنا بأربعة أهداف ولكننا لم نفقد إيماننا بالقدرة على العودة. تهانينا لسوسيداد، علينا تقبل الهزيمة، ارتكبنا أخطاءً دفاعية ولم تقدم أداءً جيدًا في الشوط الأول، هذه هي كرة القدم."

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كما أضاف "أنا حزين، ولكن عندما نخسر شيئًا فقد بات من الماضي، يجب أن نستمر في الإيمان بأنفسنا، طريقنا طويل وينبغي أن نبدأ التفكير في مباراة يوم الأحد، هذا كل شيء.".

"أسوأ يوم لي في تدريب ريال مدريد؟ لا، الهزيمة نفسها مؤلمة، أربعة أهداف في ملعبنا أمر غير مقبول. كان معروفًا أن هناك مباريات صعبة ستواجهنا واستحق خصمنا الفوز اليوم."

"الرسالة الآن أن نتابع ما نقوم به، لن نغير أي شيء نريد القيام به ونستهدفه. إن الأمر حاليًا مؤلم، لا أحد يحب الخسارة ولكن علينا تقبل أن هذا قد حدث."

"الفريق كله متورط في الهزيمة، علينا أن نحلل أسباب الهزيمة، علينا الاستمرار في القتال. تلقي أربعة أهداف ليس مسؤولية الدفاع وحارس المرمى فقط، إنها مسؤولية الفريق ككل، يمكننا تقبل أننا قد نخسر المباريات."

وأتم متحدثًا عن سبب غياب كاسيميرو عن المباراة بقوله "لم يكن في وضع يسمح له بالمشاركة، كان لدينا خيارات أخرى، لا يتعين علينا البحث عن أعذار، نحن نعرف ما قد يضيفه كاسيميرو لنا، ولكن غيابه ليس عذرًا لنا للهزيمة.".

يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني حاليًا بفارق 3 نقاط عن الوصيف برشلونة، بينما سيلتقي مع مانشستر سيتي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، وقد توِّج الفريق الشهر الماضي بلقب كأس السوبر الإسباني.