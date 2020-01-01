زيدان يفسر سبب التأخر في التغييرات وإصابة هازارد

تعرف على تصريحات زيدان عقب فوز ريال مدريد على فالنسيا

كشف زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد سبب قيامه بتغييرات قليلة في مباراة فالنسيا في الدوري الإسباني كما أوضح الحالة البدنية لإيدين هازارد.

ريال مدريد انتصر بثلاثية نظيفة على فالنسيا جاءت عن طريق كريم بنزيما (هدفين) وماركو أسيسنسيو ليستمر في مطاردة برشلونة في سباق الليجا.

وقال زيدان في تصريحات عقب المباراة: "أعلم أننا نستطيع القيام بخمس تغييرات ولكني لا أقوم بأي تعديل في العناصر المتاحة سوى في حال احتاج الفريق لذلك، فاليوم بمجرد نزول اثنين فقط من اللاعبين أصبح الشكل افضل".

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وتابع: "قمنا بعمل رائع على الصعيد البدني ولذلك وصلنا إلى مباراة فالنسيا بأتم حال، والآن حان الوقت للاستعداد لمواجهة ريال سوسييداد".

زيدان أشار إلى أنّ هازارد خرج في الشوط الثاني للحصول على الراحة ولا يعاني من أي إصابة.

وواصل: "أسينسيو أظهر جودته وذلك بتسجيل هدف من أول مشاركة له بعد غياب، كما أنّ لوكا مودريتش تحرك بصورة رائعة وراء الخطوط وظهر تأثيره بوضوح في الهدف الأول. الأهم بالنسبة لي هو العمل الجماعي الرائع للفريق".

وأردف: "هدف فالنسيا الملغي؟ هناك حكم وهناك تقنية للفيديو هي من تحدد. لا أمتلك أي تعليق على الأمر".

واختتم: "لا أتوقع أن يفقد برشلونة أي نقاط أمام إشبيلية، سوف أتابع المباراة بالطبع، لكن علينا أن نقوم بأفضل ما لدينا لأجل الاستمرار في المنافسة".

جدير بالذكر أنّ الفارق بين برشلونة وريال مدريد نقطتين فقط ومتبقي 9 مباريات على نهاية الدوري الإسباني.