زيدان: ميسي الأفضل؟ لم أسمع بذلك

زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يؤكد أنه غير مهتم بموقف برشلونة ولم يتابع حفل الأفضل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد أنه لم يتابع حفل جائزة أفضل لاعب في العالم الذي أقيم مساء الأمس في مدينة ميلانو وفاز بها ليونيل ميسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زيدان خلال المؤتمر الصحفي الخاص المباراة وأكد خلالها أن كل تركيزه في مباراة فريقه أمام أوساسونا.

وقال زيدان: "جائزة أفضل لاعب في العالم لا لم أسمع بذلك صدقوني لم أتابع الحفل ولم أعرف أي شيء عنها لكن من صوتوا قرروا ذلك".

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وأضاف: "أنا سعيد بتواجد راموس ومارسيلو ومودريتش في التشكيلة المثالية لكن لا يمكنني التعليق على مدى استحقاقهم لذلك لقد مروا بلحظات عصيبة لكنهم في النهاية لاعبين كبار".

وعن موقف برشلونة: "غير مهتم بهم كل ما يهمني في الوقت الحالي مباراة فريقي المقبلة أمام أوساسونا، فأنا أحترمهم كثيرًا وهم فريق رائع".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإسباني رفقة أتلتيك بلباو برصيد ١١ نقطة.