زيدان مع ريال مدريد.. عصارة التاريخ في 200 مباراة

في يوم مباراته الـ 200 كمدرب لريال مدريد.. المدرب الفرنسي في أرقام

يخوض زين الدين زيدان اليوم مباراته رقم 200 كمدير فني لريال مدريد حين يستضيف الفريق الملكي غريمه إيبار في أولى مبارياته بعد عودة منافسات الدوري الإسباني.

وسيلعب ريال مدريد في ملعب الكاستيا ألفريدو دي ستيفانو بدلًا من سانتياجو برنابيو بسبب بعض الإصلاحات التي ستبعد الفريق عن ملعبه لنهاية الموسم.

وتولى زين الدين زيدان مسؤولية تدريب ريال مدريد في مارس قبل الماضي، وذلك في الولاية الثانية التي جاءت بعد نهاية الأولى بـ 9 أشهر فقط.

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المشوار بدأ في 2016 حين جاء زين الدين زيدان في خطوة مفاجئة ليصبح مدربًا للفريق الأول بريال مدريد خلفًا للإسباني المقال رافائيل بينيتيز.

وانقسمت الـ 199 مباراة التي خاضها ريال مدريد تحت قيادة زيدان إلى 134 مباراة في الدوري الإسباني و15 مباراة في كأس الملك و40 مباراة في دوري أبطال أوروبا و4 في كأس العالم للأندية و4 في كأس السوبر الإسباني و2 في السوبر الأوروبي.

ووصلت نسبة فوز زيدان إلى 65.8% حيث حقق الانتصار في 131 مباراة في مختلف المسابقات، بينما تعادل 42 مباراة وهسر في 26 مباراة.

وعلى مستوى الأهداف سجل ريال مدريد تحت قيادة مدربه الفرنسي 486 هدفا بمعدل 2.44 هدفًا للمباراة الواحدة، وتلقت شباكه 209 أهداف بمعدل 1.05 هدفًا للمباراة الواحدة.

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يذكر أن زيدان حقق دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في 3 مناسبات كرقم قياسي تاريخي خاصة وأنه حققهم بشكل متتالي، كما حقق في الإجمالي 9 ألقاب.