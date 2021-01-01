زيدان: ما جدوى الحديث عن التحكيم؟ سنقاتل حتى النهاية!

تصريحات عقلانية للغاية من زيزو..

اعتبر زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أن الحديث عن التحكيم لن يُجدي صنعًا، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على القتال في الفترة المقبلة والمثابرة حتى الرمق الأخير ببطولة الدوري الإسباني.

التحكيم أثار جدلًا كبيرًا في ديربي مدريد بعدما رفض الحكم هيرنانديز هيرنانديز احتساب ركلة جزاء للملكي على خلفية لمس فيليبي الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

ورغم وضوح لمسة اليد وذهاب الحكم إلى تقنية الفيديو، أقر في النهاية بعدم وجود خطأ، وفي نهاية المطاف انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بملعب واندا ميتروبوليتانو.

زيزو بعد المباراة قال للصحافة "لن أتحدث عن الأمر كما هو الحال دائمًا، الحكم وظيفته صعبة واتخذ هذا القرار بمشاهدة اللعبة، نحن نحترم القرار وهذا كل شيء".

كما أضاف مجيبًا على رأيه في معايير لمسات اليد "حسنًا، نعلم أن الأمر معقد على أي حال، لا يمكننا الدخول في ذلك، إنه قرار الحكم ومسؤوليته وعلينا احترام ذلك".

وتابع "لن أخوض في ذلك الأمر، يقول اللاعبون أنها ركلة جزاء ولكن بالحديث لن نغير شيئًا، القرار اتخذ وعلينا احترامه".

أما عن الخروج بنقطة من الديربي، فقال زيدان "إنه منافس مباشر لنا، أردنا الحصول على الثلاث نقاط، الشيء المهم الآن هو نسيان المباراة والتركيز على الفترة القادمة".

وأتم مجيبًا عن احتمالية وجود عقم هجومي في الريال "الشيء المهم أننا نخلق الفرص، بنزيما كان خارج الملعب لفترة طويلة واليوم عاد وسجل، المهم أن نكون أقوياء دفاعيًا ويمكننا أن نحظى بأداء أفضل أمام مرمى الخصم، هذا يتطلب الهدوء".

الجدير بالذكر أن التعادل جعل ريال مدريد ثالثًا برصيد 54 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف برشلونة و5 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.