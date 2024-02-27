"المهمة التي رفضها كثيرًا".. زيدان "المرشح الأول" لعملاق الدوري الإنجليزي!

يحظى بإعجاب الرجل الأول..

يستهدف السير جيم راتكليف، رئيس شركة إنيوس، الذي استحوذ على 27% من أسهم مانشستر يونايتد، التعاقد مع المدير الفني السابق لريال مدريد زين الدين زيدان.

ومنذ انتهاء ولايته الثانية مع ريال مدريد في 2021، ابتعد زيدان عن التدريب، لكنه صرح مؤخرًا بأنه "يطوق إلى العودة لحياة التدريب في أقرب فرصة".

وذكرت شبكة " footmercato" أن راتكليف يحلم بأن يتسلم المدرب الفرنسي المهمة في مانشستر يونايتد من إريك تين هاج الموسم المقبل.

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وأوضحت أن "زيدان الذي فشل يونايتد في التعاقد معه في أكثر من محاولة، يحظى بإعجاب كبير من جان كلود بلان، الرئيس التنفيذي في شركة إنيوس.

لكن يبدو أن مهمة الشياطين الحمر لن تكون سهلة، بعدما قال زيدان على هامش حضوره العرض الأول لفيلم وثائقي عن مارتشيلو ليبي مدربه السابق في يوفنتوس: "متأكد أنني سأعود إلى دكة البدلاء قريبًا، لماذا لا أعمل في إيطاليا؟.. أنا أحب إيطاليا وأحب عشق الجماهير للكرة هناك، وأود أن أدرب هناك يوما ما".