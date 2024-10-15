زميله السابق: هذه شروط زيدان في حالة قبول الانتقال لمانشستر يونايتد

المدرب الفرنسي بدون عمل منذ 2021

يؤمن النجم الفرنسي السابق إيمانويل بيتي، أن زين الدين زيدان سيكون لديه بعض الطلبات من أجل تولي مهمة تدريب مانشستر يونايتد، خلفُا للهولندي إريك تين هاج هذا الموسم.

زيدان لم يقم بتدريب أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد في صيف عام 2021، ولكن اسمه ارتبط بالعديد من الأندية مثل تشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وأخيرًا مانشستر، وسط أنباء قوية حول إمكانية رحيل تين هاج خلال الأسابيع القليلة القادمة بسبب سوء النتائج.

وفي هذا السياق قال بيتي في تصريحات نشرها موقع "سبورت بايبل":"لست متأكدًا من أن زيدان يتحدث الإنجليزية بشكل جيد، التواصل مهم جدًا في غرفة الملابس وسيكون عليه تعلمها".

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وأضاف الزميل السابق لزيدان في منتخب فرنسا:"بصراحة أعرف القليل عن زيزو، ولكنه سيحتاج الحصول على ضمانات إذا أراد التعاقد مع مانشستر يونايتد، في الوقت الحالي البيئة هناك ليست مناسبة منذ سنوات، لا يتمتعون بالاستقرار الكافي بمنصب المدرب، مستوى اللاعبين ليس جيدًا، توقعات النادي ليست ما كانت في السابق".

وأوضح:"زيدان شخص يتمتع بدرجة عالية من الوعي، جودة اللاعبين ستكون مهمة جدًا ومن أهم مطالبه، المستوى الحالي لبعض اللاعبين ليس مقنعًا، لذلك لو قبل الوظيفة فهذا يعني أنه لديه الحلول".

يذكر أن زيدان ليس المدرب الوحيد الذي ارتبط بتدريب مانشستر هذا الموسم، حيث ظهرت أسماء توماس توخيل، سيموني إنزاجي وماسيميليانو أليجري من أجل تولي المهمة في حالة رحيل تين هاج.