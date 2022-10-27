"زيدان لن يدرب يوفنتوس، هو يريد فرنسا فقط"

هل ينتظر زيدان فرصة تدريب المنتخب الفرنسي؟

كشف النجم الفرنسي تييري هنري عن وجهة نظره فيما يخص ربط مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان بتدريب نادي يوفنتوس في الفترة المقبلة، حيث يرى نجم آرسنال السابق أن "زيزو" ينتظر فرصة تولي مسؤولية المنتخب الفرنسي.

ويعاني فريق يوفنتوس حاليًا مع المدرب ماسيميليانو أليجري حيث خرج البيانكونيري من دوري أبطال أوروبا، وربطت بعض التقارير عودة زيدان لتدريب فريقه الذي سبق وأن شارك معه لسنوات.

لكن هنري يرى عكس ذلك، حيث تحدث مع "CBS Sports" وقال: "زيدان فاز بدوري أبطال أوروبا، أثبت زيزو أنه يستطيع الذهاب إلى نادٍ مثل يوفنتوس. لقد أثبت أنه قادر على التواجد مع نادٍ كبير. لكن لن أذهب إلى هناك (فكرة تدريب زيدان ليوفنتوس). أعتقد أنه ينتظر المنتخب الوطني. لذلك لن أذهب إلى هناك".

وواصل لاعب آرسنال السابق: "لا أعتقد أنه سيذهب إلى يوفنتوس. أعتقد أنه ينتظر شيئًا واحدًا فقط. المنتخب الوطني. فاز بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد. لماذا ستهتم بأندية أخرى عندما يكون لديك المنتخب الوطني؟ لن أفعل ذلك".

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واختتم: "لقد ارتبط بالعديد من الأندية ولم يحدث ذلك أبدًا. لا أعتقد أن زيزو يريد فعل ذلك ولكن هذا أنا أتحدث. ربما يريد فعل ذلك. لكن يمكنني أن أراه ينتظر المنتخب الوطني وسيكون ذلك منطقيًا تمامًا".

جدير بالذكر أن زيدان نفسه قد رفض التلميح إلى وجهته المقبلة، لكنه قد أوضح إنه سيعود إلى الإدارة "قريبًا" وقال للصحفيين إنه سيتعين عليهم الانتظار ليروا ما سيحدث.